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402 vergi müfettiş yardımcısı atandı

Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.03.2019
402 vergi müfettiş yardımcısı atandı

Ankara

Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 402 vergi müfettiş yardımcısı tayin edildi.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine de Yusuf Sarınay, Muharrem Selçuk, Selman Tokpunar ve Ekrem Keleş'in ataması gerçekleştirildi.

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