Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekatta, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.