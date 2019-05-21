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Kuş kafesine sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçedeki kuş kafesine girmeye çalışırken tele sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 21.05.2019
Kuş kafesine sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

Denizli

Alınan bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi 3099 Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan kuş kafesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kafesin tellerine sıkışan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı, özel aparatla sıkıştığı yerden çıkardı.

Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

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