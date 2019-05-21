Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.07
BIST 100
86,089.70
Altın
1,275.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara ve İzmir'de ByLock operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı. İzmir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl,Ömer Süt   | 21.05.2019
Ankara ve İzmir'de ByLock operasyonu: 18 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 5'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı verdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Ankara, Eskişehir ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 

Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

TSK'de FETÖ soruşturması: 140 gözaltı kararı

Çavuşoğlu'ndan 'Dışişleri Bakanlığındaki FETÖ soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanına suikastın başındaki generalden 'ateistim' savunması

Cumhurbaşkanına suikastın başındaki generalden 'ateistim' savunması

FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 10 yıl hapis

FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 10 yıl hapis
Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame

Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame