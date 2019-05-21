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TSK'de FETÖ soruşturması: 140 gözaltı kararı

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 21.05.2019
TSK'de FETÖ soruşturması: 140 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 129 asker ile bu kişlerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi. 

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi. 

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