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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü hedefleri imha edildi.

01.05.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda, PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi