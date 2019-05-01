Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü hedefleri imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.