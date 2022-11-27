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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 27.11.2022
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Ankara

MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerine de yer verildi.

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