Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.