Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,215.30
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Mümin Altaş   | 27.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Öğretmenler Günü'nde unutulmadı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Öğretmenler Günü'nde unutulmadı
Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı

Şırnak'ta 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet