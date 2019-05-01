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Türkiye

Serin ve yağışlı hava geliyor

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Aysu Biçer   | 01.05.2019
Serin ve yağışlı hava geliyor

Ankara

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

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