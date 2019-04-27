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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen harekatlarda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Bilal Acar   | 27.04.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.

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