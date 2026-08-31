Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevsimlik itfaiyeciler, düzenledikleri gösteride yıl boyunca istihdam edilmeyi talep etti.

Yunanistan'da mevsimlik itfaiyeciler 12 ay istihdam talebiyle gösteri düzenledi Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevsimlik itfaiyeciler, düzenledikleri gösteride yıl boyunca istihdam edilmeyi talep etti.

Ülkenin farklı bölgelerinden otobüslerle Atina'ya gelen mevsimlik itfaiyeciler, Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, çalışma sürelerinin yılda 8 aydan 12 aya çıkarılmasını, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının daimi personel alımlarında öngörülen 30 yaş sınırının değiştirilmesini talep etti.

Eylemciler, söz konusu yaş sınırının halen görev yapan yaklaşık 2 bin 500 mevsimlik itfaiyeciden 2 bininin daimi kadroya başvurmasına engel olduğunu belirtti.

"Artık kandırılmak istemiyoruz" sloganlarının atıldığı gösteriye, Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu (OPYE) ile Orman Operasyonları Özel Biriminde (EMODE) görev yapan itfaiyeciler de destek verdi.