Yunanistan'da mevsimlik itfaiyeciler 12 ay istihdam talebiyle gösteri düzenledi

Ayhan Mehmet
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Ülkenin farklı bölgelerinden otobüslerle Atina'ya gelen mevsimlik itfaiyeciler, Sintagma Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, çalışma sürelerinin yılda 8 aydan 12 aya çıkarılmasını, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının daimi personel alımlarında öngörülen 30 yaş sınırının değiştirilmesini talep etti.
Eylemciler, söz konusu yaş sınırının halen görev yapan yaklaşık 2 bin 500 mevsimlik itfaiyeciden 2 bininin daimi kadroya başvurmasına engel olduğunu belirtti.
"Artık kandırılmak istemiyoruz" sloganlarının atıldığı gösteriye, Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu (OPYE) ile Orman Operasyonları Özel Biriminde (EMODE) görev yapan itfaiyeciler de destek verdi.