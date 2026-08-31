Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.
Mustafa Ünal Uysal, Murat Pancar
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Fotoğraf: Murat Pancar / AA
MERSİN
KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.