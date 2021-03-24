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Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak ordusu, Musul'un dağlık bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda 27 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 24.03.2021
Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Baghdad

Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı terörle mücadele birimlerinin, ülkenin kuzeyinde Musul'un Mahmur Dağları bölgesinde 14 gün süren bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, belirlendiği kadarıyla 27 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Resul, dağlık ve kayalık bölgede hava saldırıları sonucu göçük altında kalan teröristlerin cesetlerine ulaşılamadığı için tam ölü sayısının henüz bilinmediğini ekledi.

Resul, terörle mücadele ekiplerine, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon ile Irak ordusuna ait helikopter ve savaş uçaklarının da havadan destek olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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