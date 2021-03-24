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Balık tezgahlarında kofana bolluğu

Halis Akyıldız   | 24.03.2021
Balık tezgahlarında kofana bolluğu Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, denizlerde uzun aranın ardından palamut ve hamsiden sonra, bu yıl üçüncü kez kofana bolluğu yaşandığını söyledi.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde kofananın daha çok artacağını umduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kilosu 250-300 liraydı, 80'e düştü bugün. İnşallah bu bolluk devam ederse fiyatın daha da düşeceğini tahmin ediyorum. 10 senedir bu kadar bol değildi. Bu yıl üçüncü defa sürüler halinde çıkıyor. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz."

Kofana bolluğunda havaların soğumasının da etkili olduğunu aktaran Balcı, "Balıklar göç eder, bir yerde durmaz, göç ederken de sürü halinde avlanmaya devam ediyor. Kofananın gözükmesi lüferin, sarıkanatın, çinekopun bol olması demektir. 12 kilograma kadar balıklarımız var." diye konuştu.

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