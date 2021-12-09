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Dünya

Irak yönetimi ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Haydar Karaalp   | 09.12.2021
Irak yönetimi ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Bağdat

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

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