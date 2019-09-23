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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Özcan Yıldırım   | 23.09.2019
Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu

Ankara

Irak 'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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