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F-16'lar Suriye'de uçtu

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 23.09.2019
F-16'lar Suriye'de uçtu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi. 

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