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İmamoğlu'ndan su ve ulaşımda indirim talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma yapılması konusunda talimat verdi.

Semra Orkan   | 03.05.2019
İmamoğlu'ndan su ve ulaşımda indirim talimatı

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, toplu taşıma ve suda indirim için Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSKİ'den gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. 

İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, aylık öğrenci kartı bedelinin 85 liradan 50 liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı, 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini milli ve resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması yönünde çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Ekrem İmamoğlu ayrıca İSKİ Genel Müdürlüğü'ne de bir yazı göndererek, konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirim için çalışma yapılması ve yeni satış tarifelerinin tespit edip İSKİ Yönetim Kurulu gündemine sunulmasını istedi.

İmamoğlu'nun çalışma yapılması için talimat verdiği su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma konularının, ilgili birimlerde değerlendirilerek İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

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