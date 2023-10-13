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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç, "Tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." dedi.

Tolga Yanık  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İTO Başkanı Avdagiç'ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda özellikle otomotiv ve emlakta rutin, normal yürüyen bir piyasaya ve makul fiyatlara geri dönülmeye başlandığını kaydetti.

Olağanüstü bir dönem geçirildiğini aktaran Avdagiç, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif sürecin normale dönme işaretleri verdiğini ifade etti.

Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik"

İTO Başkanı Avdagiç, bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Rasyonelleşme politikası kapsamında uygulanan politikaların etkileri görülmeye başlandı. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız.

Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız. Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin veremeyiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum."

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