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İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip

İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.

Mümin Altaş   | 11.08.2020
İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip

Ankara

İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.

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