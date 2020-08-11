İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip
İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.
Ankara
İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.
#iyikivarsınEren pic.twitter.com/RPTg5UNuzd— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 11, 2020
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.