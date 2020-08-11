Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Mavi Vatan' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mavi Vatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadesini kullandı.
Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında da egemenlik vazgeçilmezimizdir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2020
Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.
Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun.
Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:
"Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor. Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.