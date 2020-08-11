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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Burak Akay   | 11.08.2020
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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