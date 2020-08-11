Euro
8.54
Dolar
7.25
BIST 100
1,111.98
Altın
1,951.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada "Personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır" denildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 11.08.2020
Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta cuma günü Bulgaristan'da başlayan ve Edirne'de bazı sınır köylerine de yaklaşan orman yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının Bulgaristan tarafında devam ettiği kaydedildi.

Yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makineleriyle 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı çekildiği anımsatılan açıklamada, "Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını bugün itibarıyla sona ermiştir. Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti
TÜBİTAK: Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Benzer haberler

Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın kısmen kontrol altına alındı

Bulgaristan'daki yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor

Bulgaristan'daki yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı