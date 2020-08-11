Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, M16 piyade tüfeği, zagros keskin nişancı tüfeği, AT-4 güdümlü tanksavar silahı, bombaatar, RPG-7 roketatar, 12 60 mm havan mühimmatı, 4 RPG -7 antitank mühimmatı, 18 T40 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 3 jelikan dolu benzin, 3 dolu tüp, amonyum nitrat, 2 gece görüş cihazı, araç telsizi, el dürbünü, 4 fotoğraf makinesi ve telsiz bataryasının ele geçirildiği ve tespit edilen malzemelerin METİ timlerince imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.