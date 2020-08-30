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İletişim Başkanı Altun: Devlete katil diyenler devlete en büyük ihaneti edenlerdir

İletişim Başkanı Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 30.08.2020
İletişim Başkanı Altun: Devlete katil diyenler devlete en büyük ihaneti edenlerdir

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."

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