İletişim Başkanı Altun: Devlete katil diyenler devlete en büyük ihaneti edenlerdir
İletişim Başkanı Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."
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Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 29, 2020