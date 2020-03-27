Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
91,339.02
Altın
1,624.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde Cuma Hutbesi irat ediyor
logo
Türkiye

İHH'nin erkene alınan ramazan yardımları yola çıktı

İHH İnsani Yardım Vakfınca, "Hep Birlikte Ramazan" çalışmaları kapsamında hazırlanan yardım kolileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler üzerine erken dağıtılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İzzet Mazı   | 27.03.2020
İHH'nin erkene alınan ramazan yardımları yola çıktı

Kilis


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 60 tır, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya ile toplanan yardımları, koronavirüs salgını nedeniyle erken dağıtma kararı aldıklarını aktardı.

Vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın gayretiyle çalıştıklarını belirten Aydın, yardımların Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde dağıtılacağını ifade etti.

Aydın, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara hız verdiklerini, yurdun dört bir yanına gönderilmek üzere 75 bin gıda kolisi hazırladıklarını anlattı.

İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya, 5 bin aileye hijyen paketi vereceklerine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna en fazla ihtiyacın hissedildiği bu günlerde vakfımız, 'Hep Birlikte Ramazan' sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle erken başladı. Yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmek ve hayırseverlerin desteklerini bu zor günlerde onlara ulaştırabilmek için tüm enerjimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "

Aydın, İHH gönüllüleri olarak İçişleri Bakanlığı talimatıyla illerde ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na da katkı sağladıklarını ifade etti.

İç savaşın başladığı ilk günden beri sınırın Suriye tarafındaki ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmadıklarını anımsatan Aydın, ramazan süresince bir milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler
KOAH hastalarına koronavirüs uyarısı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler

Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine 'koronavirüsle mücadele' çağrısı

İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine 'koronavirüsle mücadele' çağrısı
Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi