Kuvvet komutanlıklarının araç, teçhizat ve donanımları dezenfekte edildi
Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." mesajıyla, askeri araç, teçhizat ve donanımların dezenfektasyon çalışmalarından fotoğraflar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.