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Kuvvet komutanlıklarının araç, teçhizat ve donanımları dezenfekte edildi

Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 27.03.2020
Kuvvet komutanlıklarının araç, teçhizat ve donanımları dezenfekte edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." mesajıyla, askeri araç, teçhizat ve donanımların dezenfektasyon çalışmalarından fotoğraflar yer aldı.

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