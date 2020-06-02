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İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiği bildirildi.

Ferdi Türkten   | 02.06.2020
İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiği bildirildi.

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