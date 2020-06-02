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Türkiye

Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı

Seyahatlerin sınırlandırılması ve diğer kısıtlamalar, fosil yakıtların kullanımının azalması, Türkiye'de günlük sera gazı emisyonlarını yüzde 17,4 oranında düşürdü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.06.2020
Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan kısıtlamalar, Türkiye'de günlük sera gazı emisyonlarını yüzde 17,4 oranında azalttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkelerin ekonomik gelişimini olumsuz etkileyen ve binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, hava kalitesinin artmasının yanında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladı.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, kömür ve petrol talebinin düşmesini sağladı. Buna göre, ilk çeyrekte kömür talebi geçen yıla oranla yüzde 8 oranında, küresel petrol talebi de yaklaşık yüzde 5 oranında düştü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında seyahat kısıtlamaları, sınırların ve iş yerlerinin kapanmasına yönelik tedbirler, kişisel araç kullanımı ve hava yolculuğunun da azalmasını sağladı.

Küresel ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar nakliye için akaryakıt kullanımında ciddi oranda azalmaya sebep oldu. Nükleer santrallerinden elde edilen üretim özellikle Avrupa ve ABD'de ciddi oranda azalırken, doğal gaz talebinde de geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 2'lik düşüş yaşandı.

Küresel yıllık enerji talebi yaklaşık yüzde 1,5 azaldı

Koronavirüse karşı alınan önlemler ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle haftalık enerji talebi Çin'de yüzde 15, Avrupa'da yüzde 17, tam karantina uygulayan Hindistan’da ise yüzde 30 oranında azaldı.

Tüm ülkelerde uygulanan kısıtlamalarla küresel yıllık enerji talebi yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldı. Bu düşüş yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde seyahatlerin sınırlandırılması ve diğer kısıtlamalar sebebiyle fosil yakıtların kullanımının azalması sonucunda sera gazı emisyonlarında da ciddi oranda düşüş yaşandı.

Sera gazı emisyonları 2019 yılına göre 2020 başından itibaren pandemi sebebiyle azalmaya başladı. Dünya genelinde 6 Ocak 2020'de 0,1 olan günlük sera gazı emisyonu azaltımı oranı, 7 Nisan 2020 tarihine gelindiğinde yüzde 17,3 seviyelerine ulaştı.

Türkiye'de ise 21 Ocak 2020 tarihinde yüzde 0,8 (9,510 ton karbondioksit) olan günlük sera gazı emisyonu azaltımı, 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yüzde 17,4 (210, 429 ton CO2) oldu.

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