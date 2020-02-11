İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler çikolata dağıttı.
Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.