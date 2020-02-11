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Mehmetçik ve sağlık ekipleri evinde mahsur kalan hastanın yardımına 'skorsky ile yetişti

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsaldaki evinde mahsur kalan kalp hastası Karataş, jandarma ve sağlık ekiplerince helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Muhammet Mutaf   | 11.02.2020
Mehmetçik ve sağlık ekipleri evinde mahsur kalan hastanın yardımına 'skorsky ile yetişti

Erzurum

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsaldaki evinde mahsur kalan kalp hastası Mevlüt Karataş, jandarma ve sağlık ekiplerince helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çat ilçesi Çimenözü Mahallesi Deliktaş mezrasında yaşayan kalp hastası Mevlüt Karataş rahatsızlanınca yakınları, gece saatlerinde Erzurum Valiliği Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Köye giden yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu ve hastaneye sevkinin sağlanamadığı yönünde bilgi verilmesi üzerine, Karataş'ın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince hava şartları göz önüne alınarak hava yoluyla ulaşımının sağlanmasına karar verildi.

Havanın ağarmasıyla Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 skorsky genel maksat helikopteri, jandarma ve sağlık ekipleriyle Deliktaş mezrasına iniş yaptı.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınıp helikoptere bindirilen Karataş, Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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