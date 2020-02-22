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İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Lale Köklü Karagöz   | 22.02.2020
İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz / AA

Hatay

İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.

İki gün önce İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.

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