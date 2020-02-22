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Ceren Damar Şenel davasının sanık avukatına disiplin soruşturması

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak hakkında kayıtlı olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Barış Kılıç   | 22.02.2020
Ceren Damar Şenel davasının sanık avukatına disiplin soruşturması

Ankara

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak hakkında kayıtlı olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, baronun yönetim kurulu toplantısında, Bıçak'ın, dünkü celsede savunma sınırını aşan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Bıçak hakkında aynı davadaki bazı beyanları nedeniyle 7 Ekim 2019'da açılan bir disiplin soruşturması daha bulunduğu öğrenildi.

Bıçak'ın müvekkili Hasan İsmail Hikmet, dün Şenel cinayetine ilişkin olarak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

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