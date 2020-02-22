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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Barış Gündoğan   | 22.02.2020
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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