Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.