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Ankara Samsun yolu İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
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İçişleri Bakanlığınca Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

"Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunda jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

Orhan Onur Gemici   | 23.01.2021
İçişleri Bakanlığınca Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

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