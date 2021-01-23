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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.

İlyas Kaçar   | 23.01.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Batısında çok bulutlu hava beklenen bölgede, Edirne ve Kırklareli çevreleri, zamanla Tekirdağ'da yer yer yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan (lodos) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde kuvvetli eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



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