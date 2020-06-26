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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Taşdemir,Nevzat Demirkol   | 26.06.2020
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tandoğan

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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