Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz." dedi

Talha Yavuz   | 26.06.2020
Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçek dışı iddialara yer verildiğini belirten Aksoy, bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddiaların PKK terör örgütünün ve yandaşlarının Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey olmadığını bildirdi.

Aksoy, Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balkanlar'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı
DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 122 kişi daha yaşamını yitirdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 122 kişi daha yaşamını yitirdi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı

Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak Başbakanı'ndan 'hükümetin çalışmaları engellenirse görevi bırakabileceği' mesajı

Irak Başbakanı'ndan 'hükümetin çalışmaları engellenirse görevi bırakabileceği' mesajı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'na tepki