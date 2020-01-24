İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var
İçişleri Bakanı Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var." dedi.
Soylu, "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.