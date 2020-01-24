Euro
6.56
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,573.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var

İçişleri Bakanı Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 24.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var

İstanbul

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi. 

Bakan Soylu, "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var." dedi.

Soylu, "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız

Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız

AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

Elazığ'daki deprem Suriye’de de hissedildi

İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var

İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var
Elazığ'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Elazığ'daki deprem çevre illerde de hissedildi
Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem