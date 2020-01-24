AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli
AFAD, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.
- Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem
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- Elazığ'daki deprem Suriye’de de hissedildi
Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.