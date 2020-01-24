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Elazığ'da deprem
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AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFAD, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

Esin Işık   | 24.01.2020
AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı. 

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

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