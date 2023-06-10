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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan yapılar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

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