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İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Güce’de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle zarar gören Giresun'un Dereli ve Güce ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Gültekin Yetgin   | 01.09.2020
İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Güce’de incelemelerde bulundu

Giresun

Dereli ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada cadde ve iş yerlerinde yapılan onarım çalışmalarını inceledi. 

Soylu esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Soylu, daha sonra Güce ilçesine giderek sel, taşkın ve heyelanların yaşandığı Gelevera Deresi vadisini havadan ve karadan inceledi.

Vadide yer alan köylere de giden Soylu, vatandaşların taleplerini diledi.

Süleyman Soylu, buradaki incelemelerinin ardından selin etkili olduğu Dereli ilçesi Akkaya köyüne giderek vatandaşlarla görüştü.

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