Euro
8.79
Dolar
7.37
BIST 100
1,085.19
Altın
1,972.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de araç kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erbil'in cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Bilal Kahyaoğlu   | 01.09.2020
Hakkari'de araç kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in naaşı, Hakkari'deki törenin ardından uçakla Kastamonu'ya getirildi. 

Kastamonu Havalimanı'nda şehidin eşi Kübra, babası Kaya ve annesi Sebahat Erbil ile şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Vali Avni Çakır ve protokol üyelerinin de katıldığı havalimanındaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi.

Daha sonra babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Erbil'in tabutu, Nasrullah Camisi'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Erbil'in cenazesi, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin 2,5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Kovid-19'da iyileşen hasta sayısı 245 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti

Benzer haberler

Hakkari'de araç kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de araç kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari'de bir asker şehit oldu

Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli son yolculuğuna uğurlandı
Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi

Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu