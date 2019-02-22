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Türkiye

Hocalı şehitleri anılıyor

Iğdır'da, Hocalı Katliamı'nın 27. yılında Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde anma etkinliği düzenlendi.

Hüseyin Yıldız  | 22.02.2019
Hocalı şehitleri anılıyor

Iğdır

Iğdır'da, 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı.

Iğdır Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, Hocalı Katliamı'nın 27. yılında, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa katılan Karabağ gazisi ve Hocalı Katliamı'nın tanığı Agil Memmedov, yaptığı konuşmada, "Biz iki devlet bir milletiz, o yüzden Azerbaycan'ın acısı Türkiye'nin acısıdır. 27 yıl önce Hocalı şehri bir gecede yerle yeksan edildi." dedi.

Katliamda 613 kişinin katledildiğini hatırlatan Memmedov, "Bugün Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde Hocalı Soykırımı anma programları yapılıyor. Yıllar önce dünyanın kulakları sağırdı, gözleri kördü, Hocalı Soykırımı'nı kimse tanımak istemiyordu. Şükürler olsun ki bugün dünyanın 40'tan fazla ülkesi Hocalı Soykırımı'nı tanıyor ve Hocalı'da yaşanan dehşeti dünyaya yaymak gerektiğini düşünüyor." diye konuştu.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu da Hocalı Katliamı'nı unutturmamak için çeşitli programlar düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"27 yıl önce yaşanan bu vahşeti insanlarımıza anlatmak, orada yapılan soykırım için adalet istemek üzere bugün böyle bir çalışma yaptık. Hocalı henüz tarih olmamış bir soykırım, yüzyılın en acımasız soykırımlarından. Hocalı'da masum insanların kanı var, o yüzden Hocalı'ya adalet istiyoruz."

Program, Hocalı'da yaşanan katliama ilişkin fotoğraflar ile düzenlenen Hocalı Soykırımı Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Hocalı Katliamı'nda resmi kayıtlara göre, 26 Şubat 1992'de savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı Ermenilerce katledilmiş, 487 kişi de ağır yaralı kurtulmuştu.

Ermeni güçlerince 1275 kişinin esir alındığı katliam sırasında esir alınanların 150'sinden günümüze haber alınamadı.

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