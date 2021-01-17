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Hatay'da sağanak nedeniyle barınaktaki tekneler zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki tekneler ile bir köprü ve ağıl zarar gördü.

Salim Taş,Burak Milli   | 17.01.2021
Hatay'da sağanak nedeniyle barınaktaki tekneler zarar gördü

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.


Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Üstün, ekiplerin tıkanan kanalların açılması ve yollardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Dere yatağında mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Erzin ilçesinde ise İsalı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşların, durumu ekiplere bildirdiği ifade edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.

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