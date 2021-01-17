Hatay'da sağanak nedeniyle barınaktaki tekneler zarar gördü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki tekneler ile bir köprü ve ağıl zarar gördü.
Hatay
Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.
Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Üstün, ekiplerin tıkanan kanalların açılması ve yollardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Dere yatağında mahsur kalan köpekler kurtarıldı
Erzin ilçesinde ise İsalı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşların, durumu ekiplere bildirdiği ifade edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.
Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.