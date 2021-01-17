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Kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede devam eden kar yağışının, fındık üreticileri tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Hayati Akçay   | 17.01.2021
Kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Ordu

Soydan, AA muhabirine, son günlerde, özellikle orta ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Yağışın sahil kesiminde ise yağmur şeklinde olduğunu ifade eden Soydan, "Son zamanlarda özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tüm üreticilerimizi endişelendirmişti. Hatta sıcak havanın etkisiyle dallardaki püsküller bile erken açmıştı." dedi.

Soydan, tüm bitkilerde olduğu gibi fındığın da kara ve soğuk havaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Normal şartlarda bu ayların daha serin ve karlı olması lazım. Fındık kışlamaya ihtiyaç duyuyor. Son yağan kar da bir nebze olsun üreticilerimizi rahatlatmış durumda." diye konuştu.

İlerleyen günlerde bölgede daha fazla kar yağışı beklendiğini dile getiren Soydan, havanın bir süre bu şekilde devam etmesinin fındık için olumlu olacağını kaydetti.

Soydan, bu zamanlarda yağan karın, fındığın verim ve kalitesine olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

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