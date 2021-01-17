Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması - Kurtarılan mürettebat
logo
Türkiye

PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Böylece, ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.

Muhammed Boztepe   | 17.01.2021
PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2021'de de sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu ülkeye giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları belirlenen teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Salgın sürecinde kapalı kalan kafeterya sokak kedilerine yuva oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacak

Benzer haberler

PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı

PKK'da çözülme sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride

Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride

İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu