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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.

Burak Milli   | 19.11.2020
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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