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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Osman URAS   | 19.11.2020
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu

Muğla

Aras, sosyal medya hesabından Yahşi Mahallesi Taşlıkburun mevkisinde etrafta, poşet, şişe ve boş içecek kutularının da olduğu çeşitli atıkların fotoğrafını "Bu sabah, Yahşi Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" notuyla paylaştı. 

Aras'ın bu paylaşımı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, "görevi kötüye kullanma" iddiası ile Aras hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, söz konusu paylaşımla görevin kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmadığının açık bir şekilde ikrar edildiğini belirten Karadut, "Çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli bu görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur." iddiasıyla Aras hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılmasını talep etti.


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