Euro
6.37
Dolar
5.79
BIST 100
103,002.40
Altın
1,502.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Sırbistan İş Forumu
logo
Türkiye

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 07.10.2019
Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''İlimiz merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup tabanca, av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

İsrail güçleri gece baskınlarında 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı

Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı
Mısır'da geniş çaplı gözaltı operasyonu

Mısır'da geniş çaplı gözaltı operasyonu
Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı